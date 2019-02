Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак

View this post on Instagram

Едeм! @audirussia ❤️ и да,немножко выступила в жанре «ТП» ,видос нам разблокировали,спасибо большое гугл ! @shnurovs -дополнила картину мира узнав,что ты сказал «ну и хуй с ними» ,и это «Вид» вписался за Пушкину. за что тебе отдельное спасибо,и сорри!!!!! Разобрались,уф! Смотрите интервью по ссылке в профиле

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 22, 2019 at 5:40am PST