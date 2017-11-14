Бывшая жена подает в суд на Марата Башарова

Дело в том, что во время съемок программы “Идеальный ремонт” Башаров на вопрос о нападении на Архарову в 2014 году ответил: “Говорили, что я тогда жестоко ее избил, но такого не было. Это ужасно. После скандала от меня отвернулись многие друзья”. Подобное заявление до глубины души возмутило Екатерину, и она готова принять меры.

“Что же Марат молчал три долгих, мучительных года и заговорил только по истечении срока давности преступления? — негодует актриса. — По закону Российской Федерации в это время я могла подать заявление для возбуждения уголовного дела по факту избиения. Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы. Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от гражданского брака с Елизаветой Круцко, которая по совместительству является его директором. — Прим. “СтарХита”), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца”.

Башаров и Архарова сыграли роскошную свадьбу 31 мая 2014 года в закрытом коттеджном поселке в Подмосковье, а уже в октябре актрису с переломом носа и сотрясением мозга доставили в больницу. Следы от побоев были отчетливо видны во время видеоинтервью, которое Екатерина дала главному редактору “СтарХита” Андрею Малахову. Одной из немногих, кто поддержал ведущего “Битвы экстрасенсов” в той истории, стала Елизавета Круцко. А вот Татьяна Тарасова не только прекратила общение, но и заставила актера публично покаяться в эфире программы, посвященной шоу “Ледниковый период”: “Или ты сейчас извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине — к любой, которую может избить пьяный человек в присутствии ребенка, или я отсюда ухожу! Тебе не за столами надо сидеть и кубки показывать, а совершенно в другом месте”.

В ответ Марат еле выговорил: “Татьяна Анатольевна… Перед всей страной скажу: “Катя, я тебя любил, люблю и буду любить всегда. И я хочу попросить у тебя за все прощения”. Архарова пожалела обидчика и не пошла в суд, даже несмотря на последствия драки. У женщины в височной зоне обнаружили опухоль размером 1,5 сантиметра. К счастью, после обследования выяснилось, что образование доброкачественное, но артистка до сих пор мучается от головных болей и наблюдается у врача. “Очень жаль, что на моем пути встретился такой лживый и трусливый человек, который привык прятаться за чужой юбкой и не нести ответственность за слова и поступки, — продолжает Екатерина. — Но, увы, любовь бывает зла…”

Помочь актрисе с иском готова подруга Екатерина Гордон, правозащитник и учредитель юридической компании “Гордон и сыновья”.

“Я еще три года назад предупреждала Катю, что это дело нельзя просто так оставлять. Но она повела себя как большинство женщин, оказавшихся в подобной ситуации. На тот момент она была психологически сломлена, пребывала в иллюзиях и уповала на какие-то извинения. В итоге время упущено, а бывший муж теперь все отрицает, — говорит адвокат. — Конечно, мы можем подать в суд за клевету, но у нас обязательно спросят, где иск по побоям? Начнется бумажная волокита, и процесс затянется. Хорошо, что имеется документальное подтверждение нанесенных травм”.