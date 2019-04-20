Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым

Бывшая жена знаменитости написала письмо скандально-известному блогеру Лене Миро. Обозревательница опубликовала сообщение Шевырковой в личном ЖЖ.
"Лена, добрый день! Вчера вышла статья о том, что друг Марата дал интервью. При этом ни имени друга, ни фото. Может Марат сам дал это интервью? Ведь ему как раз выгодно сохранять видимость семьи. Мы развелись, живем отдельно. Я никакого испытательного срока не давала", – цитирует Елизавету блогер.
Ниже Миро предположила, что именно Марат Башаров распространяет неправдивую информацию. "Тут само собой напрашивается подозрение, что Маратка стал нерукопожатным, что этот скандал мешает ему в работе, не говоря уж о личной жизни – дур, которые дали б ему разок, больше нет", – рассуждает обозревательница.
Напомним, на днях в прессе выступил некий человек, назвавшийся другом артиста. Он рассказал, что Марат Башаров и Елизавета Шевыркова все еще живут вместе. Якобы экс-супруги заключили соглашение, по которому артист обещает содержать семью и отказаться от употребления спиртного.
Добавим, что в конце декабря 2018 года тогда еще жена Марата Башарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова пыталась скрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскоре рассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала из дома с маленьким сыном. Чуть позже она подала на развод.
Марат Башаров ситуацию не комментировал, однако в соцсетях выставлял супругу в плохом свете. Называл Шевыркову хищницей и заявлял, что та его шантажировала, угрожая уголовным делом. Якобы актер был вынужден отписать ей московскую квартиру. Отметим, что эту публикацию Марат Башаров позже удалил.
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