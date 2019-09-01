Певица Ольга Бузова вернулась в Москву с отдыха на Бали и сразу отправилась продемонстрировать свой бронзовый загар в центр столицы. А поужинать артистка зашла в ресторан на воде.
© Sputnik / Scanpix

Бузова разместила фотографию в своем Instagram и написала, что очень соскучилась по "величественной и грациозной Москве", по ее ритму, шуму и суете. По словам певице ее заряжает эта "необъяснимая энергия".

"Я дома, я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива!", - отметила певица и добавила очень проникновенные слова своим подписчикам: "Я по настоящему богата, потому что, у меня есть Вы - моё богатство".

Статьи по теме:
ФОТО: Бузова опозорилась "бабушкиными трусами"  (4)
"Я — блокадница": Бузову разнесли за неудачную шутку  (1)

Однако в ответ Бузова вновь получила от ряда читателей своего блога порцию критики. Дело в том, что певица надела для похода в ресторан короткое бежевое платье-жакет с глубоким декольте. Таким образом, этот наряд обнажил не только загорелые ноги певицы, чего она, видимо, добивалась, но и кружевной бюстгальтер.

Одна из пользовательниц написала Бузовой, что в таких случаях нужно поддевать топ. Еще одна читательница выразила недоумение, неужели в таком виде пускают в ресторан.

"Вульгарный образ", - констатировал еще один подписчик.

Были и те, кто предложил скинуться певице на одежду и купить маечку.

View this post on Instagram

Моя Величественная грациозная Москва ❤ Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает ! 🚀🚀🚀Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. 💫 Я дома 🙏🏻 я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! Мои родные, мои любимые, мои друзья расстоянием проверятся всё! И я хочу сказать Вам : «Люблю, дорожу и очень скучала...» . Я по настоящему богата, потому что, у меня есть Вы - моё богатство ❤

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 30, 2019 at 11:41am PDT

MK.ru
Статьи по теме:

Так нельзя: Ольга Бузова призналась, что вынуждена голодать

Российская телеведущая, певица и популярный блогер...

Знаменитости

Бузову разнесли за поход в ресторан в кружевном лифчике (2)

Певица Ольга Бузова вернулась в Москву с отдыха на...

Петросян вывел в свет Татьяну Брухунову (1)

Почетными гостями заключительного гала-концерта...

ВИДЕО | Киркоров не попал в фонограмму на “Новой волне” (8)

Российский певец Филипп Киркоров не попал в...

Лолита намекнула, что молодой муж уже нашел ей замену (1)

Певица Лолита Милявская намекнула на то, что у ее...

Ани Лорак впервые вышла в свет с новым возлюбленным (1)

Звезда появилась в сопровождении избранника на "Новой...

TOP новостей

Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (160)

Во время встречи с президентом Украины Владимиром...

К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (4)

Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...

Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний (2)

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...

Скончалась известная художница Юрате Рекевичюте (6)

В воскресенье Литву облетела новость, что сердце...

Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...