Бузову раскритиковали за фотосессию в образе "святой"

Телезвезда предстала на фото с серьгой в виде креста в ухе, просторном одеянии, чем-то напоминающим рясу. Пальцами Бузова изображает какой-то жест - то ли религиозный, то ли это просто буква "L" на латинице.

"Получилось очень божественно и как-то по королевски", - прокомментировала Ольга в комментарии к снимку.

Подписчики звезды обвинили ее в пиаре на религиозной теме, некоторые даже увидели в образе намек на секту или дьявола. Вот некоторые комментарии:

"Что означает этот знак?"

"Не жалко душу?"

"Бог накажет за такое"

На днях модный журнал Vogue представил съемку для свежего номера, проведенную в России - под Архангельском. Некоторые снимки получились достаточно провокационными: модели позируют на фоне старых церквей, в образах есть какие-то намеки на религиозную тематику. "Издатели полагают, что читателей журнала должна привлечь необычная для Европы красота пейзажей и контрастирующая с гламуром архитектура разрушенных изб", - пишет "МК Архангельск".