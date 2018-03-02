Бузова должна была спеть в местном театре оперы и балета, что возмутило некоторых жителей города.

"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры", — цитирует чиновника dni.ru.

Волков добавил, что "есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров". "Все ДК на окраинах будут рады. Большинство чиновников согласилось с этой позицией", — отметил он.

От предложенных площадок певица отказалась. Деньги за билеты будут возвращены.