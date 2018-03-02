Бузова должна была спеть в местном театре оперы и балета, что возмутило некоторых жителей города.
"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры", — цитирует чиновника dni.ru.
Волков добавил, что "есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров". "Все ДК на окраинах будут рады. Большинство чиновников согласилось с этой позицией", — отметил он.
От предложенных площадок певица отказалась. Деньги за билеты будут возвращены.
ФОТО: Серена Уильямс показала милые снимки полугодовалой дочки (3)
Американская звезда тенниса Серена Уильямс...
Вероника Кастро помянула партнера по "Богатые тоже плачут" песней Киркорова
Звезда мексиканских сериалов актриса Вероника Кастро...
Врачи рассказали новые подробности о состоянии Гаркалина
Народного артиста России Валерия Гаркалина, который...
Бузову назвали унижением культуры и не пустили в театр (1)
Концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой отменили в...
TOP новостей
Инфографика: как жители Литвы оценивают свои возможности и уровень жизни (24)
Несмотря на то, что в последнее время цены в Литве...
Литва защищает свою позицию по газу даже на фоне иного мнения некоторых стран Европы (63)
После того как влиятельная европейская ассоциация...
Ярмарка Казюкаса: что можно увидеть в этом году (15)
В Вильнюсе в 415-ый раз проходит ярмарка Казюкаса . В...
Зарплаты в Литве почти на треть меньше, чем в Эстонии (18)
Средняя зарплата в Литве на 30% ниже, чем в Эстонии и на...
Литовские водители новой возможностью пользоваться не спешат (10)
С начала этого года в Литве разрешается...