Бузову начали разыскивать приставы

Российская телеведущая и поп-певица Ольга Бузова проиграла судебный спор из-за просроченных платежей за коммунальные услуги. Исполнительницу в настоящее время разыскивают приставы, чтобы взыскать с нее долг - 10 тысяч рублей.
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix

Как пишет Mash, управляющая компания долгое время не могла связаться с Бузовой по поводу неоплаченных счетов за петербургскую квартиру во Фрунзенском районе. Поскольку певица так и не вышла на связь, УК обратилась в суд и выиграла суд.

Сейчас экс-звезда «Дома-2» находится на гастролях по России и ближайшему зарубежью. На днях она выступала в Таллине и Риге.

Месяц назад Арбитражный суд Москвы оштрафовал ресторанную компанию Ольги Бузовой из-за просрочки подачи заявления на переоформление лицензии на продажу алкоголя. Певице пришлось заплатить 100 тысяч рублей.

MK.ru
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