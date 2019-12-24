Бузову начали разыскивать приставы

Как пишет Mash, управляющая компания долгое время не могла связаться с Бузовой по поводу неоплаченных счетов за петербургскую квартиру во Фрунзенском районе. Поскольку певица так и не вышла на связь, УК обратилась в суд и выиграла суд.
Сейчас экс-звезда «Дома-2» находится на гастролях по России и ближайшему зарубежью. На днях она выступала в Таллине и Риге.
Месяц назад Арбитражный суд Москвы оштрафовал ресторанную компанию Ольги Бузовой из-за просрочки подачи заявления на переоформление лицензии на продажу алкоголя. Певице пришлось заплатить 100 тысяч рублей.
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