Бузовой грозит срок за мошенничество

Ведущая, певица, предпринимательница, дизайнер и просто красавица Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как ее имя было использовано в мошеннической схеме. Теперь обманутые блогеры надеются привлечь ее к уголовной ответственности.
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С того момента. как еще совсем юная красавица Ольга Бузова пришла на программу "Дом-2" на телеканале ТНТ до сегодняшнего дня она смогла построить столь головокружительную карьеру, что имя певицы надежно ассоциируется с небывалым успехом. Однако даже у нее могут быть промашки. И за одну из них обманутые блогеры хотят привлечь девушку к уголовной ответственности.

Скандал вокруг имени Ольги Бузовой прогремел после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша пообещали блогерам небывалый взлет популярности за счет поклонников певицы. В итоге спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего обещавшие золоте горы мошенники попросту испарились вместе с деньгами.

Обманутые блогеры подозревают, что Ольга Бузова была не такой же как они жертвой нечистых на руку дельцов, а настоящим организатором этой схемы, передает портал 7days.ru. Она участвовала в рекламе розыгрыша, однако вскоре после начала скандала удалила все ролики. А вместо извинений и обещаний разобраться в ситуации, попросту игнорирует взбешенных спонсоров.

Теперь блогеры собирают документы в суд по делу о мошенничестве. Если их затея обернется успехом, то певице может грозить тюремное заключение.

Dni.ru
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