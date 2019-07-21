Певица и телеведущая Ольга Бузова спела на концерте в Бишкеке в странном наряде. Она надела розовую жилетку, еле прикрывающую грудь, короткие черные шорты на подтяжках и сапоги. Видео выступления она выложила в Instagram, однако далеко не все подписчики посчитали такой наряд адекватным.
© Sputnik / Scanpix

В подписи к видео Бузова благодарит Бишкек за любовь и внимание. И обещает вернуться. «Спасибо, что хором поете мои песни», написала она.

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Водица 💦💦💦 Всё, что хочу сейчас я - быть счастливой ❤️ Моё счастье на сегодняшний день это сцена, Музыка и Вы 🙏🏻 Спасибо, что хором поёте мои песни 🤤🤤🤤 Спасибо, что любите меня и принимаете 🙌🏻 Дальше - больше 💪🏻 Бишкек, я обязательно вернусь...Спасибо за любовь ❤️ Ваша Оля 👱🏻‍♀️🎤 #бузоватур2019#моилюдивсегдасомной#тиритири

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 19, 2019 at 5:16pm PDT

Однако далеко не всем понравился весьма откровенный наряд певицы. «Задолбала в трусах по сцене прыгать» - написал один из подписчиков. «Почему она везде в трусах?» - задался вопросом другой. Женщины порассуждали, что это не красит Бузову, и посоветовали одеваться поприличнее. Вероятно, людям хочется от певицы чего-то нового.

Многие считают номер слабым, а сам талант певицы – надуманным. «Простите, у вас голоса вообще нет», «Сплошной шум и шепот безголосой певицы», «Сразу понятно что под фанеру поет, тк танцуя так по любому запыхаешься» (орфография и пунктуация сохранена) – пишут многие.

MK.ru
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