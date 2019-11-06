Телеведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась в том, что сталкивалась с домашним насилием. Об этом сообщает сайт KP.RU.
© Instagram

Как призналась Бузова, она боялась сообщить о происходящем окружающим людям и не желала этого делать. "По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи", - поделилась своей точкой зрения популярная исполнительница.

Звезда вспомнила, что многие сомневались в том, что она сможет обеспечить себя сама. "Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины", — заявила Ольга.

Статьи по теме:
"Ничего не чувствую". Дмитрий Тарасов рассказал о жизни после Бузовой  (5)
Бузову разнесли за поход в ресторан в кружевном лифчике  (4)

Знаменитость подчеркнула, что большое количество женщин живут в подобном состоянии страха, однако посоветовала им не бояться уйти. По словам Бузовой, в настоящее время многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить.

Журналисты издания предположили, что речь идет об экс-супруге певицы, футболисте Дмитрии Тарасове. Бузова и Тарасов стали мужем и женой в 2012 году. В октябре 2016 года в СМИ появились публикации о размолвке между супругами. В декабре того же года стало известно о разводе пары.

MK.ru

Знаменитости

Бузова рассказала о пережитом насилии

Телеведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу...

Пятый муж Лолиты откровенно рассказал о причинах развода со звездой (2)

Развод пары стал для всех полной неожиданностью. В июле...

Вдова Иосифа Кобзона без жалости раздает личные вещи покойного супруга (1)

Иосиф Давыдович ушел от нас в августе 2018-го. Весь...

Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

Следствие отказалось привлекать Максима Галкина и...

ФОТО: Бабулю понесло. Поклонники не оценили сексуальный наряд Веры Брежневой

Певица Вера Брежнева , не раз входившая в списки самых...

TOP новостей

Две Литвы разделяет пропасть: выезжаешь из Вильнюса и оказываешься в другом государстве (63)

Жителям крупных городов Литвы сложно понять, почему...

Возвращается налог на автомобиль: предлагают в два раза меньшие суммы (2)

Правящие зарегистрировали новую версию налога на...

Две литовские компании проводят эксперимент: ввели 6-часовой рабочий день (8)

Две действующие в Литве компании Valandinis и Engineer год...

Армяне полюбили Литву и открыли ресторан: есть одна проблема – работники (7)

Между Укмерге и Вильнюсом , у дороги находится кафе и...

60 литовских компаний перебрались в Польшу: повышение зарплат развалит транспортный сектор? (2)

Больше 60 транспортных компаний из Литвы уже...