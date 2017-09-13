Бузова раскрыла правду о предательстве подруг: я знаю, как они суют руки в штаны к твоему мужу

Осенью прошлого года Ольга Бузова перестала скрывать, что в ее отношениях с Дмитрием Тарасовым все далеко не так гладко, как казалось на первый взгляд. Ведущая “Дома-2” неоднократно намекала, что футболист предал ее и изменил ей. А спустя некоторое время написала в комментариях к одной из публикаций спортсмена: “Дмитрий, может напишешь почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь как ты изменял мне с миской, как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции? (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)”.

В новом интервью порталу StarHit Ольга намекнула, что Дмитрий изменял ей не только с Анастасией Костенко. “Слишком многие от меня отвернулись. Я знаю, как “подруги” суют руки в штаны к твоему мужу. Прошла через все”, — заявила Бузова.

“Часть подруг отсеялась. Если на 30-летний юбилей пришли 200 человек, то на нынешний день рождения, когда отмечала 31 год, — всего 25! Вот и считай. Но я спокойно к этому отношусь. Есть близкие люди, которые давно меня знают, любят и поддержат в любую минуту”, — подчеркнула Ольга.

Сейчас своими самыми близкими подругами Бузова считает Ольгу Десятовскую, Марию Погребняк, Марину Касаеву и других, включая свою сестру.