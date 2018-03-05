Бузова публично унизила новую супругу Тарасова

Разумеется, эту новость начали активно обсуждать в сети, и на одной из страниц в соцсетях, в которых обсуждают новости из мира звезд, появилась фотография Костенко с питомцем. Телеведущая Ольга Бузова не удержалась и оставила комментарий под этим постом.
“#ХочувсекакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать) Товарищи, это дно” (орфография автора сохранена. Прим. Ред), — написала Ольга.
Что тут начались? Одни накинулись на Бузову, призвав ее прекратить уже лезть в новую семью мужа, а подумать о своей личной жизни, другие же заявили, что звезда “Дом-2” на то и звезда “Дом-2”, чтобы устраивать публичные разборки и вовлекать в них посторонних. Тем более, что это не первое резкое высказывание Бузовой в адрес соперницы.
Ранее в одном из интервью звезда назвала ее “какой-то женщиной из Ростова”. Отметим, что развод с футболистом стал для девушки тяжелым испытанием. Прошло больше года после развода, однако, в личной жизни самой Бузовой тишь да гладь. Время от времени девушка туманно намекает на подарки от каких-то ухажеров, но конкретных имен не приводится никогда. Как-то звезда призналась, что у нее высокие требования к своему избраннику.
“Средненький вариант из разряда “плохонький да мой” точно не подойдет. Лучше уж быть одной, чем с кем попало. Хочу, чтобы все произошло как в сказке: прискакал принц на белом коне, и я потеряла голову. На меньшее не согласна”, — заявила ведущая реалити-шоу.
В начале этого года Ольге приписали роман с коллегой по цеху Тимуром Батрутдиновым. Звезды отдыхали вместе в Таиланде. Батрутдинов назвал свои отношения с Бузовой как “дружба на грани”.
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