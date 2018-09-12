Российская поп-исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте собственного бренда одежды Olga Buzova Design фотографию и видео в новой куртке.
На бордовой кожаной куртке-косухе, помимо принтов со знаками карточных мастей, черным блестящим шрифтом написано: "Вторая после Путина".
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