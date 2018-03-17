— Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин, — прочитал с телефона Мот своему оппоненту комику Демису Карибидису, намекая на роман певицы с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

Ответ Бузовой не заставил себя ждать. В своем “инстаграме” она резко ответила на шутку Мота, записав storis. Поющая телеведущая заявила, что не позволит себя обижать, и пообещала рассказать “некрасивую правду” о жене певца Марии Мельниковой, намекнув на ее бурную сексуальную жизнь.

— Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих, — сказала Ольга.

Как выяснил Super, некогда хорошие подруги Бузова и Мельникова поссорились из-за предательства. Мельникова знала о том, что тогда еще муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов гуляет на стороне с моделью Анастасией Костенко. Мельникова даже отрывалась вместе с новоиспеченной парой на различных вечеринках, однако от подруги измену мужа скрыла.

Ранее Бузову оскорбил резидент Comedy Club Андрей Скороход. Он сравнил телеведущую с чудовищем из фильма “Хищник” и нелестно высказался о ее фанатах. За это девушка пообещала подать на него в суд.