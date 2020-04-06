Бузова показала округлившийся живот: "Я беременна"

Девушку заподозрили в обмане. Однако отвечать на колкие высказывания в свой адрес она не стала. Масла в огонь подлил и ее возлюбленный Давид Манукян.
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Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать! @dava_m , теперь ты обязан на мне жениться 😈👊🏻
Отметим, что мнения поклонников по поводу снимка разделились. Одни принялись поздравлять будущую маму. Другие заподозрили обман. «Три дня назад в эфире у тебя не было живота», - написали внимательные поклонники.
Давид Манукян в комментариях предложил Ольге выйти за него замуж. Пару раскритиковали за глупые шутки.
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