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Ольга Бузова огорошила поклонников новостью о скором рождении ребенка. Фотография инстадивы с внушительным животом вызвала ожесточенные споры в комментариях.
Бузова показала округлившийся живот: "Я беременна"
© Sputnik / Scanpix

Девушку заподозрили в обмане. Однако отвечать на колкие высказывания в свой адрес она не стала. Масла в огонь подлил и ее возлюбленный Давид Манукян.

Отметим, что мнения поклонников по поводу снимка разделились. Одни принялись поздравлять будущую маму. Другие заподозрили обман. «Три дня назад в эфире у тебя не было живота», - написали внимательные поклонники.

Давид Манукян в комментариях предложил Ольге выйти за него замуж. Пару раскритиковали за глупые шутки.

MK.ru
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