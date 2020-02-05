Бузова подогрела слухи о беременности

Напомним, что в настоящее время 34-летняя знаменитость встречается с блогером Давидом Манукяном. Фанаты активно обсуждают отношения пары и высказывают предположения о создании семьи.
В своем Instagram-аккаунте Бузова опубликовала Stories. Ольга облачилась в футболку с кожаной юбкой, которая неожиданно оказалась ей велика.
Девушка отправила фолловеров к одному из своих последних постов, чтобы узнать, кто или что их "бесит" в настоящее время.
"Давайте оставим это здесь. Я первая: меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему то так хочется есть. И спать. Теперь вы...", - обратилась к поклонникам девушка.
Фанаты немедленно обратили внимание на постоянное желание Ольги есть и спать и сделали вывод, что певица находится в «интересном положении».
""Постоянно хочется есть? Хм... у меня такое было во время беременности...", "Мне показалось или в сторис заметила животик?"", - написали в комментариях к публикации интернет-пользователи.
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