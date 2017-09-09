Как оказалось Буланова не брезгует поношенной одеждой. "Здесь одеваются звезды", – гласит надпись на рекламном щита с изображением певицы.

О своей подработке Татьяна никому не рассказала. Видимо, поэтому коллега Булановой экс-солист группы "Турбомода" Саша Попов, увидев на улицах города огромные постеры с изображением Татьяны, был шокирован, пишет "Собеседник".

"Готов скупить все, чтобы больше этого не видеть, – завил певец, однако тут же добавил: – Уж лучше секонды, чем секс-шопы".

Отметив, что секонд-хенды, которые рекламирует Татьяна, ничем не отличаются от магазинов поношенной одежды в других российских городах. Там продаются наряды известных марок Европы, США и Канады.

"Зря Татьяна согласилась на эту авантюру. Она всегда была для нас иконой стиля: красивая, эффектная и очень изящная. Это нанесет ущерб ее имиджу", – считают поклонники Булановой.

Журналисты попытались узнать у самой Татьяны, почему она решила стать лицом магазина поношенной одежды и как часто сама звезда заглядывает в секунд-хенды. Однако вопрос корреспондента только разозлил певицу.

"Я бы не хотела говорить на тему, как часто я появляюсь в этих магазинах", – заявила Буланова и бросила трубку.