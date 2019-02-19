Букмекеры предсказывают победу Лазарева на "Евровидении", Литва - 17 место

По данным различных букмекерских контор, самые большие шансы на победу в "Евровидении" - у российского представителя Сергея Лазарева.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В сводной таблице, опубликованной на фанатском сайте Eurovisionworld, у Лазарева самые высокие шансы - 13%. Следом с вероятностью выигрыша 9% идет Швеция, которая пока не выбрала участника. Замыкает первую тройку лидеров Италия, которую представит певец Махмуд, с 7%.

Что касается Литвы, то она на 17 месте - с 2%.

Напомним, конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Представитель Латвии выступит во втором полуфинале, в котором также будут представлены Швейцария, Албания, Швеция, Азербайджан, Ирландия, Австрия, Молдова, Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Румыния, Хорватия, Дания, Армения, Литва и Мальта.

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