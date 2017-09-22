Прозвучавшая в начале сентября информация о том, что герцогиня Кембриджская находится в ожидании третьего ребенка, вызвала догадки об имени и поле ребенка. Букмекеры прогнозируют, что шансы рождения как девочки, так и мальчика одинаковы.
Kate Middleton
© Vida Press

Вслед за официальным сообщением о беременности Кейт все чаще обсуждается и возможное имя ребенка. Букмекеры предсказывают, что существует вероятность 9,1%, что ребенка назовут Викторией, Елизаветой или Алисой. В случае рождения сына существует вероятность 7,7%, что его назовут Фредом, Артуром или Филиппом.

Ожидаемый ребенок будет пятым в очереди на трон, оставив принца Гарри за собой на шестом месте.

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