Вслед за официальным сообщением о беременности Кейт все чаще обсуждается и возможное имя ребенка. Букмекеры предсказывают, что существует вероятность 9,1%, что ребенка назовут Викторией, Елизаветой или Алисой. В случае рождения сына существует вероятность 7,7%, что его назовут Фредом, Артуром или Филиппом.
Ожидаемый ребенок будет пятым в очереди на трон, оставив принца Гарри за собой на шестом месте.
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