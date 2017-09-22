Вслед за официальным сообщением о беременности Кейт все чаще обсуждается и возможное имя ребенка. Букмекеры предсказывают, что существует вероятность 9,1%, что ребенка назовут Викторией, Елизаветой или Алисой. В случае рождения сына существует вероятность 7,7%, что его назовут Фредом, Артуром или Филиппом.

Ожидаемый ребенок будет пятым в очереди на трон, оставив принца Гарри за собой на шестом месте.