Букингемский дворец объявил о новой помолвке в королевской семье

Леди Габриэлла Виндзор, дочь двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского, выходит замуж за своего возлюбленного, Томаса Кингстона. "Принц и принцесса Майкл Кентские счастливы объявить о помолвке их дочери леди Габриэллы Виндзор с мистером Томасом Кингстоном", — говорится в сообщении дворца.

Отмечается, что помолвка состоялась в августе текущего года, а свадебное торжество должно состояться весной 2019-го.

37-летняя леди Габриэлла Виндзор встречается с Томасом Кингстоном три года. Она работает бренд-менеджером, а также сотрудничает с журналом The London Magazine в качестве автора. Она занимает 50 место в очереди на королевский престол. Ее жених Томас Кингстон — финансист, он работает на рынке инвестиций.