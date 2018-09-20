Букингемский дворец объявил о новой помолвке в королевской семье

Леди Габриэлла Виндзор, дочь двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского, выходит замуж за своего возлюбленного, Томаса Кингстона. "Принц и принцесса Майкл Кентские счастливы объявить о помолвке их дочери леди Габриэллы Виндзор с мистером Томасом Кингстоном", — говорится в сообщении дворца.
Отмечается, что помолвка состоялась в августе текущего года, а свадебное торжество должно состояться весной 2019-го.
37-летняя леди Габриэлла Виндзор встречается с Томасом Кингстоном три года. Она работает бренд-менеджером, а также сотрудничает с журналом The London Magazine в качестве автора. Она занимает 50 место в очереди на королевский престол. Ее жених Томас Кингстон — финансист, он работает на рынке инвестиций.
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