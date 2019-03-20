Пиар-менеджер ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Анна Исаева призвала хоккеиста Александра Фролова, с которым несколько лет жила артистка, отказаться от претензий на квартиру и на 20 млн рублей, которые стали предметом судебного разбирательства, сообщает ФАН.
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Уточняется, что Фролов подал иск к Началовой, чтобы попытаться отсудить у нее половину квартиры, которая досталась ей от экс-супруга Евгения Алдонина. Помощница артистки подчеркнула, что пара официально не регистрировала брак.

"Будь мужчиной", — заявила Исаева.

Ранее представитель Фролова высказался об иске о правах на квартиру Началовой. По его словам, информация о связи повышения уровня сахара в крови певицы с попытками Фролова лишить экс-возлюбленную квартиры не соответствует действительности. Представитель отметил, что Фролов подал иск на сделку Началовой и инвестиционной компании.

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"К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и "Весенними инвестициями". Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается", — цитирует представителя ФАН.

Ранее сообщалось, что Фролов выкупил половину квартиру у Началовой за 20 млн рублей (272 тыс. евро). Позднее певица отрицала факт получения денег от спортсмена.

Gazeta.ru
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