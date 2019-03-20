Уточняется, что Фролов подал иск к Началовой, чтобы попытаться отсудить у нее половину квартиры, которая досталась ей от экс-супруга Евгения Алдонина. Помощница артистки подчеркнула, что пара официально не регистрировала брак.
"Будь мужчиной", — заявила Исаева.
Ранее представитель Фролова высказался об иске о правах на квартиру Началовой. По его словам, информация о связи повышения уровня сахара в крови певицы с попытками Фролова лишить экс-возлюбленную квартиры не соответствует действительности. Представитель отметил, что Фролов подал иск на сделку Началовой и инвестиционной компании.
"К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и "Весенними инвестициями". Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается", — цитирует представителя ФАН.
Ранее сообщалось, что Фролов выкупил половину квартиру у Началовой за 20 млн рублей (272 тыс. евро). Позднее певица отрицала факт получения денег от спортсмена.
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