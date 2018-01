Награда в этой номинации досталась авторам песни, которую сочиняли члены творческого ансамбля композиторов, музыкантов, певцов и поэтов 1500 or Nothin'. Этот коллектив, основанный в Лос-Анджелесе в 2006 году, хорошо зарекомендовал себя успешным сотрудничеством с такими звездами, как Джастин Тимберлейк, Канье Уэст, Джей-Зи, Ти-Ай, Снуп Дог.

Бруно Марс также стал обладателем "Грэмми" в престижной номинации "Запись года" за работу над композицией 24k Magic. Награду лауреату вручала 15-кратная обладательница "Грэмми" Алиша Киз.

На премию в этой категории также претендовали: рэпер Джей-Зи с композицией "The Story of O.J." из альбома "4:44", выпущенного в 2017 году; рэпер Чайлдиш Гамбино за работу над песней "Redbone" из альбома "Awaken, My Love!"; пуэрториканские певцы Луис Фонси и Дэдди Янки за хит "Despacito"; рэпер Кендрик Ламар с композицией "Humble".

Бруно Марс с альбомом "24k Magic" также стал обладателем премии "Грэмми" в номинации "Альбом года". За "золотой граммофон" в этой категории боролись также: рэпер Джей-Зи с диском "4:44"; рэпер Чайлдиш Гамбино с пластинкой "Awaken, My Love!"; рэпер Кендрик Ламар с альбомом "DAMN" и певица из Новой Зеландии Лорд (Lorde) с пластинкой "Melodrama".

В общей сложности Бруно Марс набрал шесть "золотых граммофонов" и стал триумфатором церемонии, оставив позади Кендрика Ламара, получившего в итоге пять премий, отмечает ТАСС.

Премия в номинации "Лучшее исполнение в стиле метал" присуждена американской группе Mastodon с композицией "Sultan's Curse". На счету группы пять номинаций на "Грэмми", в том числе за исполнение в стиле метал ("Sultan's Curse") и рок-альбом ("Emperor Of Sand") в этом году.

Победитель в этой категории сумел обойти таких соперников, как группа August Burns Red из Ланкастера (штат Пенсильвания) с композицией "Invisible Enemy", Body Count с композицией "Black Hoodie" и Code Orange ("Forever").

Британский автор-исполнитель Эд Ширан с песней "Shape of You" завоевал премию "Грэмми" в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение". Ширан с пластинкой "Divide" также получил "Грэмми" в номинации "Лучший поп-альбом". Соперниками британца были его соотечественники из группы Coldplay с пластинкой "Kaleidoscope", Леди Гага с пластинкой "Joanne", ее соотечественница Лана Дель Рей ("Lust For Life"), квартет Imagine Dragons с пластинкой "Evolve" и американка Кеша ("Rainbow").

В категории "Лучшее сольное поп-исполнение" также соперничали Леди Гага с песней "Million Reasons", Келли Кларксон с композицией "Love So Soft", Кеша с песней "Praying" и Пинк ("What About Us").

26-летний Ширан является соавтором ряда хитов британской группы One Direction, американской поп-певицы Тейлор Свифт и кумира юных поклонников поп-музыки канадца Джастина Бибера. В активе Ширана 13 номинаций на "Грэмми" и две таких премии, завоеванные в 2015 году за лучшую песню года и лучшее сольное поп-исполнение. Британец не смог приехать лично на церемонию в Нью-Йорк. Награду за него получила Келли Кларксон.

Американская рок-группа Portugal. The Man с композицией "Feel It Still" завоевала премию "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой". Этот коллектив в составе пяти человек был основан в штате Аляска, но в настоящий момент базируется в Портленде (штат Орегон). Группа выдвигалась на "Грэмми" впервые.

В этой категории соперничали диджей-дуэт The Chainsmokers и ветераны брит-попа Coldplay с композицией "Something Just Like This", пуэрториканцы Луис Фонси и Дэдди Янки с "Despacito", квартет Imagine Dragons с композицией "Thunder". Список номинантов замыкали немецкий диджей Zedd (Зедд) и канадская певица Алессия Кара с композицией "Stay".

Канадская певица Алессия Кара завоевала премию "Грэмми" в качестве лучшего нового артиста. Кара исполнила композицию рэпера Лоджика "1-800-273-8255", номинированную на "Грэмми" в категориях "Песня года" и "Лучшее музыкальное видео". Название сингла - это телефон службы предотвращения самоубийств.

Кара пришла в мир музыки, создав в 13 лет собственный канал в видеохостинге YouTube и кавер-версии песен таких звезд, как британка Эми Уайнхаус и американка Бейонсе.

На премию "Грэмми" в качестве лучшего нового артиста претендовали также: американский певец Халид, который в марте 2017 года выпустил дебютный альбом "American Teen", выдвинутый на "Грэмми" в нескольких номинациях, охватывающих молодежные направления современной музыки; американский исполнитель хип-хопа Лил Узи Верт (Lil Uzi Vert, настоящее имя Саумир Вудс).

Кроме того, в списке номинантов были американка Джулия Майклз родом из штата Айова, чья композиция "Issues" выдвинута на "Грэмми" в категории "Песня года", и американка SZA (Сиза) - 27-летняя уроженка штата Миссури.

Ранее стало известно, что актриса Кэрри Фишер посмертно получила премию "Грэмми". Награда досталась исполнительнице роли принцессы Леи из "Звездных войн" за книгу воспоминаний "Дневники принцессы".

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию "Грэмми" в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение".