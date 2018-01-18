По словам Бардо, артистки сами "дразнят" продюсеров, чтобы получить роли, а потом, ради привлечения внимания, говорят, что до них домогались.

Что касается собственного опыта, то француженка утверждает, что не становилась жертвой домогательств. Как отметила Бардо, ей нравились комплименты о красоте.

Актриса завершила карьеру в 1973 году и стала заниматься общественной деятельностью.