Британская королева сделала первый пост в инстаграме

Она выложила в соцсети фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера. Елизавета II уточнила, что увидела этот документ в Королевском архиве.

В конце поста она отметила, что посчитала уместным опубликовать эту фотографию в соцсети и поделиться ей с аудиторией.

Ранее британская королевская семья обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и попросила их не оскорблять членов королевской семьи и друг друга.