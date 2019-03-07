Британская королева сделала первый пост в инстаграме

Она выложила в соцсети фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера. Елизавета II уточнила, что увидела этот документ в Королевском архиве.
В конце поста она отметила, что посчитала уместным опубликовать эту фотографию в соцсети и поделиться ей с аудиторией.
Ранее британская королевская семья обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и попросила их не оскорблять членов королевской семьи и друг друга.
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