Брэд Питт возбудил поклонниц голым торсом: "Похорошел после развода"

Зрителей, особенно их прекрасную половину, очень впечатлила сцена из картины «Однажды... в Голливуде», где герой Питта небрежным движением скидывает с себя рубашку и остаётся с голым торсом. Единодушный вердикт зрительниц: Брэд постройнел и подтянулся, в свои 55 он выглядит, как в лучшие годы.
Мускулатура и кубики на прессе актёра дали публике повод предположить, что Питт стал заботиться о здоровье, посещать спортзал и правильно питаться.
«Он выглядит лучше, так как ушёл от Анджелины», «Брэд выглядит очень сексуально. Хорошо, что он бросил эту кровопийцу. Он смотрится потрясающе», - пишут пользовательницы в соцсетях.
Напомним, Брэд Питт расстался с актрисой Анджелиной Джоли в 2016 году, официально они развелись в апреле этого года. Пара воспитывала троих собственных и троих приёмных детей.
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