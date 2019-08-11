Брэд Питт возбудил поклонниц голым торсом: "Похорошел после развода"

Голливудская суперзвезда Брэд Питт замечательно выглядит в статусе холостяка. К такому выводу пришли поклонницы актёра после просмотра нового кинофильма Квентина Тарантино, где Питт, сыгравший одну из главных ролей, продемонстрировал обнажённый торс.
Bradas Pittas
© Reuters / Scanpix

Зрителей, особенно их прекрасную половину, очень впечатлила сцена из картины «Однажды... в Голливуде», где герой Питта небрежным движением скидывает с себя рубашку и остаётся с голым торсом. Единодушный вердикт зрительниц: Брэд постройнел и подтянулся, в свои 55 он выглядит, как в лучшие годы.

Мускулатура и кубики на прессе актёра дали публике повод предположить, что Питт стал заботиться о здоровье, посещать спортзал и правильно питаться.

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«Он выглядит лучше, так как ушёл от Анджелины», «Брэд выглядит очень сексуально. Хорошо, что он бросил эту кровопийцу. Он смотрится потрясающе», - пишут пользовательницы в соцсетях.

Напомним, Брэд Питт расстался с актрисой Анджелиной Джоли в 2016 году, официально они развелись в апреле этого года. Пара воспитывала троих собственных и троих приёмных детей.

MK.ru
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