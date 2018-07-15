Брэд Питт увез детей от Анджелины Джоли

Сама новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая прогремела на весь мир в 2016 году, стала огромным потрясением для всех фанатов пары. Начавшаяся же после борьба за опеку над детьми окончательно уничтожила картину "самой завидной семьи на планете".
Анджелина Джоли пыталась добиться единоличной опеки над детьми, полностью ограничив к ним доступ Брэда Питта. Свои права актер пошел защищать в суд. Он отметил, что психика детей, которым не дают видеться с отцом, может пострадать. Закон оказался на его стороне.
В итоге Брэду Питту позволили больше времени проводить с детьми. Очередной период, когда они оказались на попечении актера, выпал на 8-14 июля, передает портал "7дней.ru". Тогда же младшие дети Джоли и Питта близнецы Нокс и Висьен праздновали свой день рождения.
Отметим, далеко увезти детей от Анджелины Джоли Брэду Питту не удалось. Праздновать они остались в Лондоне, куда актриса перевезла семью на время съемок во второй части фильма "Малифисента".
Напомним, ранее Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. Произошло его заявление на фоне угроз опубликовать личные дневники Анджелины Джоли в которых ее супруг представляется алкоголиком и домашним тираном.
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