Брэд Питт снова влюблен: голливудский холостяк закрутил роман с целительницей

С кем только не приписывали романы Питту после известий о его расставании с Джоли! Поговаривали, что он вернулся к Дженнифер Энистон, рассказывали, что он признавался в нежных чувствах Шарлиз Терон, ждали, что он вот-вот вновь вернется к матери своих детей.
Но не тут-то было. Похоже, актеру надоели голливудские связи. Осведомленные источники сообщают, что новая пассия голливудской звезды является ювелиром и специалистом по духовным практикам. С этой очаровательной блондинкой он провел большую часть минувшего лета.
Избранницу голливудской звезды зовут Сат Хари Халса. Ей 50 лет. Как сообщается, внимание Брэда Питта она привлекла на одном из фестивалей, куда оба они были приглашены в качестве гостей. Долгое время они поддерживали общение по телефону и перепискам в социальных сетях.
О жизни Сат Хари Халса известно немногое - она родилась в США, но много лет прожила в Индии, где постигала мастерство духовных практик и занималась разработкой дизайна ювелирных изделий.
"Сат очень сильная и умная женщина. Но больше всего Брэда привлекает тот факт, что она - не публичная личность и никак не связана с индустрией кино. Питт больше не хочет наступать на одни и те же грабли" - цитируют СМИ слова своего надежного источника.
А пока Питт строит свою личную жизнь, его бывшую жену постоянно наблюдают в обществе сыновей и дочек.
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