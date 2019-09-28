Брэд Питт снова влюблен: голливудский холостяк закрутил роман с целительницей

Поклонники Брэда Питта в предвкушении радостных новостей о том, что их кумир наконец обрел счастье и покой в женских руках. Инсайдеры утверждают, что бывший муж Анджелины Джоли по-настоящему влюбился. Причем его избранницей стала личность далеко не публичная.
Bradas Pittas
© Vida Press

С кем только не приписывали романы Питту после известий о его расставании с Джоли! Поговаривали, что он вернулся к Дженнифер Энистон, рассказывали, что он признавался в нежных чувствах Шарлиз Терон, ждали, что он вот-вот вновь вернется к матери своих детей.

Но не тут-то было. Похоже, актеру надоели голливудские связи. Осведомленные источники сообщают, что новая пассия голливудской звезды является ювелиром и специалистом по духовным практикам. С этой очаровательной блондинкой он провел большую часть минувшего лета.

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Избранницу голливудской звезды зовут Сат Хари Халса. Ей 50 лет. Как сообщается, внимание Брэда Питта она привлекла на одном из фестивалей, куда оба они были приглашены в качестве гостей. Долгое время они поддерживали общение по телефону и перепискам в социальных сетях.

О жизни Сат Хари Халса известно немногое - она родилась в США, но много лет прожила в Индии, где постигала мастерство духовных практик и занималась разработкой дизайна ювелирных изделий.

"Сат очень сильная и умная женщина. Но больше всего Брэда привлекает тот факт, что она - не публичная личность и никак не связана с индустрией кино. Питт больше не хочет наступать на одни и те же грабли" - цитируют СМИ слова своего надежного источника.

А пока Питт строит свою личную жизнь, его бывшую жену постоянно наблюдают в обществе сыновей и дочек.

MK.ru
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