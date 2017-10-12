Брэд Питт подтвердил рассказ Гвинет Пэлтроу о конфликте, произошедшем между ним и продюсером Харви Вайнштейном из-за приставаний последнего к актрисе, сообщает Independent.
© Vida Press

Как ранее рассказала актриса, Вайнштейн нанял ее в качестве актрисы для экранизации Джейн Остин в возрасте 22 лет. До начала съемок он пригласил ее на репетицию в отель, где стал хватать за руки и предлагать сделать массаж. По словам актрисы, продюсер угрозами заставил ее не говорить никому об этом случае.

После того, как Гвинет Пэлтроу рассказала об этом Брэду Питту, с которым тогда встречалась, актер подошел к продюсеру на премьере фильма и потребовал, чтобы тот больше никогда не трогал его подругу. По словам актрисы, вскоре после инцидента Вайнштейн позвонил ей и обругал за то, что она рассказала о нем бойфренду.

Gazeta.ru
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