"К сожалению, больше всего от очевидного тактического гамбита Джоли страдают ее собственные дети — стороны конфликта, которые по-прежнему лишены возможности окончательно разрешить для себя проблемы с опекой", — говорится в заявлении адвокатов Питта.
В документах, оказавшихся в распоряжении People, действия Джоли назвали "завуалированной попыткой" замедлить судебный процесс, поскольку окончательное решение может оказаться не в ее пользу.
На днях Джоли потребовала отстранить частного судью Джона Одеркирка, занимающегося их с Питтом бракоразводным процессом. Причиной требования стали деловые контакты судьи с адвокатами актера, о которых не были уведомлены другие участники процесса.
Адвокаты Джоли заявили, что с помощью Одеркирка Питт пытается вмешаться в процесс лично, повлияв на исход дела. Сторона актрисы восприняла такое вмешательство как попытку создать для Питта особое положение в процессе. В свою очередь Питт заявил, что их с Одеркирком не связывают особые отношения. Он также напомнил бывшей жене, что тот же судья зарегистрировал их брак в 2014 году и что она его знает.
В 2016-м Джоли подала на развод после двух лет в браке. У них с Питтом шестеро детей, троих из которых они усыновили.
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