В рамках YouTube-шоу "Осторожно, Собчак" Рынска призналась, что после ухода мужа из жизни она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, сообщает "Газета.ру". По ее словам, Малашенко не оставил ей никаких средств к существованию, кроме двух квартир. Божена отметила, что в случае, если ей не удастся сдать одну из них в аренду, то она будет вынуждена продать и те апартаменты, в которых сейчас проживает.

"Чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру. Я могла бы все распродать, сдавать ту квартиру, а в этой жить, — посетовала Рынска. — Жить на что-то надо, а на работу не так просто устроиться".

Что касается самого наследства, то, по словам журналистки, все достанется бывшей семье политтехнолога. При этом Рынска подчеркнула, что не намерена оспаривать его решение.

В ходе беседы вдова Малашенко также заявила, что подозревала о его планах свести счеты с жизнью. "Это была месть", — пояснила Рынска. По ее словам, в первый раз он "сломался" после того, как у него начался тяжелый бракоразводный процесс с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Известно, что последние полгода своей жизни Малашенко делил имущество с ней и детьми. Она отметила, что медиатехнолог мог просто не выдержать психологического давления и решился на отчаянный шаг. "Эта женщина обладала поразительным умением одной левой включить у него депрессию", — рассказала Рынска.

По мнению обозревательницы, изначально Малашенко не хотел вступать в конфликт с экс-супругой и даже предлагал ей разделить все имущество пополам. "Он не хотел конфликтного развода с бывшей женой. Но я настояла, чтобы мы уже поженились официально. У него все было по-белому. Он был такой простак, который ничего не прятал. Даже судья не верила, — призналась она в интервью. — Он пришел к ней и предложил ей честную, белую, чистую половину. В ответ он получил повестку в суд американский. Началась война, и эта война его погубила".

Божена добавила, что из-за судебных разбирательств Малашенко якобы превратился "в овощ" и всячески не хотел в них участвовать. Тогда, по словам Божены, он начал грозить суицидом. "Я не поеду на суд, я <...> (сведу счеты с жизнью)", — цитировала Малашенко Рынска. На что журналистка кричала ему: "Сначала завещай что-то".

Кроме того, Рынска рассказала, что еще в январе этого года Малашенко планировал "побег" в Испанию. Она призналась, что периодически находила билеты, о которых он ее якобы не предупреждал.

Комментируя похороны Малашенко, журналистка отметила, что в последнее время политтехнолог не был так востребован, поэтому на них пришло так мало людей. На вопрос Собчак, почему его бывший коллега по телеканалу НТВ — медиа-магнат Владимир Гусинский не помог ей с организацией прощальной церемонии, Божена ответила, что тот в последнее время относился к Игорю "по-скотски". "Гусинский — большая дрянь, — заявила Рынска. — Когда у Игоря кончились деньги на корпоративной карте, которая позволяла ему летать, Гусев его просто не предупредил, что закрыл счет".

В разговоре про экс-супругу Малашенко, Рынска сказала, что после его смерти они так и не смогли найти общий язык. В частности, обозревательницу возмутило то, что его близкие — за исключением старшей дочери Лизы — не явились на похороны.

На вопрос телеведущей, не чувствует ли она за собой вину перед супругом за то, что давила на него по поводу бракоразводного процесса, Рынска пояснила, что винит себя только за то, что не поехала за ним в Испанию. "Я виню себя за то, что я не прилетела сразу. Просто в тот момент я очень устала. Он взвалил на меня все дела с разводом. Все сметы, все счета, работу с адвокатами все делала я. Я в какой-то момент сломалась", — говорит Божена.

В заключение она подчеркнула, что тяжело переживает уход супруга из жизни, так как за восемь лет совместной жизни они буквально "проросли" друг в друга: "Хочу к Игорю. Мы восемь лет были как нитка с иголкой".

По словам Рынски, у нее осталась одна надежда — в будущем воспитывать ребенка Малашенко. Известно, что незадолго до смерти пара обратилась в клинику, и сейчас их суррогатная мать готовится к очередному ЭКО. Божена также не стала скрывать, что собирается мстить, но не указала, кому именно.