Божена Рынска объявила о скором рождении дочери от покойного Малашенко

С 2011 года журналистка пыталась забеременеть от любимого мужчины, в том числе и с помощью ЭКО, но у них ничего не получалось — об этом она подробно писала в соцсетях. Божена поступила дальновидно – они с Игорем заморозили эмбрионы. Сейчас их будущего ребенка вынашивает суррогатная мать. По словам самой Божены, ребенок появится на свет в начале 2020 года. То есть, сурмама может находиться на 3-4 месяце беременности.
«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил», - написала Рынска на своей страничке.
Преданные поклонники оставляют комментарии: «Пусть все получится! Это ваше с Игорем бессмертие», «Божена, берегите себя для Евгении Игоревны!». Подписчики советуют ей беречь суррогатную мать и сетуют, что она зря рассказала об этом раньше времени.
«Мы уже заявили об этом в суде (имеется в виду американский суд — Авт.), так что, не мы, так другая сторона бы вынесла. Лучше, если это сделаем мы», – ответила на это Рынска. Любопытно, что здесь же она добавляет про суррогатную мать: «Ее спрятали, я сама даже не знаю, как ее зовут, и где конкретно она». Хотя всем известно, что суррогатное материнство оформляется договором между фактическими родителями и суррогатной матерью. С другой стороны, вполне возможно, что Божене ее подобрали посредники и она не видела ее в лицо.
Акушер-гинеколог, международный эксперт в области репродуктивного здоровья и прав Любовь Ерофеева обрисовала «МК» ситуацию с эмбрионами и суррогатным материнством:
– В замороженном виде эмбрионы могут храниться 60 и более лет, им ничего не будет, замороженный эмбрион никак не выбраковывается, он готов к делению, как только его поместят в подготовленную среду – в матку, – поясняет Любовь Ерофеева.
Что касается вынашивания ребенка суррогатной матерью, то у нас в стране суррогатное материнство разрешено законом.
- У сурмамы есть обязанности, она должна соблюдать определенные правила, правильно питаться, придерживаться режима, вовремя обследоваться и так далее, оформляется это все договором между фактическими родителями и суррогатной матерью, – объясняет Любовь Ерофеева.
Существуют «подводные камни» суррогатного материнства: бывает, что ребенок рождается с какими-то генетическими пороками развития, и в этом случае родители порой пытаются отказаться платить деньги за услуги сурматери. По словам Любови Ерофеевой, это бесполезно, услуги все равно придется оплатить, поскольку суррогатная мать генетически чужда ребенку и свою задачу она выполнила.
Специалисты сказали нам, что услуги суррогатной матери стоят по-разному, но в среднем 4-5 млн руб. Если верить журналистке, у нее не хватает средств на оплату, как она сама пишет, «второй части гонорара сурмамы», и она планирует собирать их «по фейсбуку», объясняя, что все ее «богачество ушло на американских адвокатов». В последние месяцы жизни основатель НТВ участвовал в сложном бракоразводном процессе, а после его кончины его родные — Рынска и первая семья - принялись делить наследство.
Теперь дочка Божены и ее умершего супруга, когда появится на свет, вероятно, будет претендовать на долю состояния покойного отца.. Наравне с тремя детьми от первого брака и бывшей женой.
Кстати, по этому поводу Божене задает вопрос один из подписчиков: «Можно признать отцовство посмертно?», на что она отвечает: «Ну да, биоматериал же его. Он же проходил процедуру в официальном центре».
Юрист, знакомый с ситуацией Божены, подтвердил «МК» ее слова: здесь нет никаких вопросов, генетически это легко доказуемо.
- В нашей стране такие случаи пока не часто встречаются, а вот в Америке эта система давным-давно отработана, – отметил юрист. - Проблем с отцовством возникнуть не должно, поскольку «было волеизъявление самого Игоря Малашенко еще при жизни, что он хотел ребенка, он сам сдавал необходимый биоматериал, его никто не заставлял это делать».
Лайма Вайкуле ответила на обвинения Игоря Крутого (1)
Лайма Вайкуле очень удивилась тому, что Игорь Крутой...
Божена Рынска объявила о скором рождении дочери от покойного Малашенко
Скандально известная журналистка и светская львица,...
ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам
На красных дорожках они блистают безупречными образами...
ВИДЕО: Пугачева объявила своей преемницей Лободу
Алла Пугачева намекнула, что певица Светлана Лобода...
TOP новостей
Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (112)
Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...
В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (32)
Со следующего года жители многоквартирных домов,...
Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках
Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...
В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (10)
Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...
Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер
В базе данных Центра регистра зарегистрировано...