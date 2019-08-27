Божена Рынска объявила о скором рождении дочери от покойного Малашенко

С 2011 года журналистка пыталась забеременеть от любимого мужчины, в том числе и с помощью ЭКО, но у них ничего не получалось — об этом она подробно писала в соцсетях. Божена поступила дальновидно – они с Игорем заморозили эмбрионы. Сейчас их будущего ребенка вынашивает суррогатная мать. По словам самой Божены, ребенок появится на свет в начале 2020 года. То есть, сурмама может находиться на 3-4 месяце беременности.

«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил», - написала Рынска на своей страничке.

Преданные поклонники оставляют комментарии: «Пусть все получится! Это ваше с Игорем бессмертие», «Божена, берегите себя для Евгении Игоревны!». Подписчики советуют ей беречь суррогатную мать и сетуют, что она зря рассказала об этом раньше времени.

«Мы уже заявили об этом в суде (имеется в виду американский суд — Авт.), так что, не мы, так другая сторона бы вынесла. Лучше, если это сделаем мы», – ответила на это Рынска. Любопытно, что здесь же она добавляет про суррогатную мать: «Ее спрятали, я сама даже не знаю, как ее зовут, и где конкретно она». Хотя всем известно, что суррогатное материнство оформляется договором между фактическими родителями и суррогатной матерью. С другой стороны, вполне возможно, что Божене ее подобрали посредники и она не видела ее в лицо.

Акушер-гинеколог, международный эксперт в области репродуктивного здоровья и прав Любовь Ерофеева обрисовала «МК» ситуацию с эмбрионами и суррогатным материнством:

– В замороженном виде эмбрионы могут храниться 60 и более лет, им ничего не будет, замороженный эмбрион никак не выбраковывается, он готов к делению, как только его поместят в подготовленную среду – в матку, – поясняет Любовь Ерофеева.

Что касается вынашивания ребенка суррогатной матерью, то у нас в стране суррогатное материнство разрешено законом.

- У сурмамы есть обязанности, она должна соблюдать определенные правила, правильно питаться, придерживаться режима, вовремя обследоваться и так далее, оформляется это все договором между фактическими родителями и суррогатной матерью, – объясняет Любовь Ерофеева.

Существуют «подводные камни» суррогатного материнства: бывает, что ребенок рождается с какими-то генетическими пороками развития, и в этом случае родители порой пытаются отказаться платить деньги за услуги сурматери. По словам Любови Ерофеевой, это бесполезно, услуги все равно придется оплатить, поскольку суррогатная мать генетически чужда ребенку и свою задачу она выполнила.

Специалисты сказали нам, что услуги суррогатной матери стоят по-разному, но в среднем 4-5 млн руб. Если верить журналистке, у нее не хватает средств на оплату, как она сама пишет, «второй части гонорара сурмамы», и она планирует собирать их «по фейсбуку», объясняя, что все ее «богачество ушло на американских адвокатов». В последние месяцы жизни основатель НТВ участвовал в сложном бракоразводном процессе, а после его кончины его родные — Рынска и первая семья - принялись делить наследство.

Теперь дочка Божены и ее умершего супруга, когда появится на свет, вероятно, будет претендовать на долю состояния покойного отца.. Наравне с тремя детьми от первого брака и бывшей женой.

Кстати, по этому поводу Божене задает вопрос один из подписчиков: «Можно признать отцовство посмертно?», на что она отвечает: «Ну да, биоматериал же его. Он же проходил процедуру в официальном центре».

Юрист, знакомый с ситуацией Божены, подтвердил «МК» ее слова: здесь нет никаких вопросов, генетически это легко доказуемо.

- В нашей стране такие случаи пока не часто встречаются, а вот в Америке эта система давным-давно отработана, – отметил юрист. - Проблем с отцовством возникнуть не должно, поскольку «было волеизъявление самого Игоря Малашенко еще при жизни, что он хотел ребенка, он сам сдавал необходимый биоматериал, его никто не заставлял это делать».