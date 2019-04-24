"Боюсь загадывать": как Елена Зеленская шла к роли первой леди

После убедительной победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, в СМИ резко вырос интерес к его жене – 41-летней Елене Зеленской, состоящей в браке с ним с 2003 года. Супруге избранного президента, которого можно назвать новичком в политике, будет выполнять ответственную роль первой леди государства, к которой она, по собственному признанию, еще совсем недавно не была готова.

«Я пока взяла тайм-аут, чтоб не думать, буду я первой леди или нет, — говорила Елена Зеленская СМИ в преддверии первого тура президентских выборов, состоявшегося 31 марта. – Придет время – и мы сможем все решить. Я боюсь загадывать что-то наперед».

Елена Зеленская признавалась, что была «открыто и агрессивно против» того, чтобы ее муж баллотировался на пост президента Украины. «Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект. Даже не проект — другое направление в жизни. Но меня пытались, наверное, беречь... Не скрывали, просто оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», — говорила Елена.

Тем не менее, она признавалась, что ее муж – необычайно целеустремленный человек, поэтому противостоять его решениям – бессмысленно. Поэтому Елена Зеленская смирилась с тем, что Владимир Зеленский вступает в президентскую гонку, когда поняла, что это его выбор.

По мере приближения даты второго тура голосования – 21 апреля – Елена Зеленская все чаще высказывалась в поддержку своего супруга. В преддверии дебатов, состоявшихся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» будущего, как теперь уже понятно, президента Украины, дала интервью изданию «Апостроф», в котором рассказала о своем отношении к информационной кампании, развернувшейся в отношении ее мужа, и высказанным в ходе нее обвинениям.

В ходе беседы Елена Зеленская рассказала о том, как неожиданно поддержали ее мужа его коллеги-артисты после появления в прессе намеков на то, что Зеленский страдает от наркотической зависимости. Она подчеркнула, что обвинения беспочвенны и что они с мужем никого целенаправленно не просили выступить в их поддержку. «Когда такого вообще нет и никогда не было, возникает усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды», — сказала Зеленская.

Высказалась Елена и об отсутствии у мужа политического опыта – это была еще одна претензия противников Зеленского. Она сообщила, что супруг часто консультируется с экспертами, накапливая знания, и выразила уверенность, что со временем он восполнит все пробелы. «Это сложный процесс, это даже не обучение, это работа. Он должен вникнуть фактически во все. Этого невозможно достичь за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца. Мне кажется — успешно», — подытожила она.

Свою супругу Владимир Зеленский называет жену и мать двоих своих детей – 14-летней Александры и 5-летнего Кирилла настоящим другом.

«Я люблю ее так же, как себя самого, — цитирует одно из высказываний избранного президента 24tv.ua. – А когда твоя любимая жена дарит тебе детей, ты понимаешь, что детей любишь даже больше, чем себя, это катастрофа! Семья – это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять».

Перед вторым туром президентских выборов на Украине Елена Зеленская говорила о своей вероятной роли первой леди Украины увереннее, чем раньше. Накануне дебатов 19 апреля она поговорила с украинским изданием «Сегодня» о том, на кого из других первых леди она намерена равняться. «Конечно, мне было бы интересно с ними пообщаться, ведь в любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента, — сказала она. — Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того».

Елена Зеленская также призналась, что ей было бы очень интересно встретиться с супругой действующего президента Украины Петра Порошенко – Мариной Порошенко. «Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом. Но, на самом деле, я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично – рассуждать на такие темы», – призналась супруга Владимира Зеленского.