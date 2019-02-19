Недавно Михаил Боярский завел собственную страничку в социальной сети Instagram и периодически публикует там фотографии разных лет и делится воспоминаниями. Так, артист рассказал случай, когда он и его супруга, актриса Лариса Луппиан, потерялись в США.
"Мы с Ларой очутились в Америке. Организатор нашего спектакля куда-то пропал – забрал наши паспорта и не отвечал на звонки. Мы оказались одни в каком-то городке, брошенные на произвол судьбы", – начал свой рассказ Михаил Боярский.
И тут артист, вспомнив песню легендарной группы The Beatles, зашел в бар, позвонил в полицию и произнес в трубку название этой музыкальной композиции – Help! ("Помогите!" – Прим.ред.). "Через пять минут подъехала полицейская машина с сиреной, нас забрали, отвезли в отделение, определили в обезьянник, пока выясняли, кто мы и что.... " – поведал артист. К счастью, вскоре ситуация прояснилась, и Боярского с Луппиан отпустили.
К слову, актер признался, что музыка легендарной британской группы привлекала его больше, чем слова песен.
Битломания захватила всех. "Кто-то принес фотографии ливерпульской четверки и торговал ими по 20 копеек. Все магнитофоны накупили, стали друг у друга переписывать песни этой группы и создавать самодеятельные ансамбли", – вспомнил артист.
Разумеется, и Михаил Боярский с друзьями организовали собственную группу. Она называлась "Кочевники". Именно в ее составе он научился профессионально играть на гитаре. "Молодой был, впитывал как губка", – отметил актер.
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