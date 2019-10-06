Боярский нарушил ПДД и "послал" журналистов из-за болезни

«Последние дни для артиста были очень неблагоприятными, - объяснил источник. - Плюс у него есть проблемы со здоровьем. В этом году Михаилу Сергеевичу 70 лет, все-таки... Когда ему начали звонить журналисты после фото с его машиной, он и отшил их... Поэтому он сейчас не любит СМИ и неохотно даёт интервью. Вот вам и ответ».
Напомним, снимок нарушившего правила парковки «Мерседеса» разлетелась по Интернету. Очевидцы утверждали, что на фото хозяин машины вышел Михаил Боярский. По словам петербуржцев, артист нарушил правила ПДД, вызвав шквал негатива.
Затем репортёры попытались поговорить с Михаилом Сергеевичем, но их вопрос привёл в бешенство артиста: «Что вы меня допрашиваете?»
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