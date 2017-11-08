“Так много встреч мимолетных и фальшивых подруг 😔😔😔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, — написала в Instagram Ольга Бузова. “После моих сольных концертов я еще раз в этом убедилась…больно, но я справлюсь. Мне не впервой😢”, — добавила она.
Недогадливые поклонники решили было, что певица прошлась по спутницам, с которыми на фотографии стоит в обнимку и мило улыбается. Однако для них у Бузовой были припасены слова благодарности: “Спасибо вам, что вы всегда со мной❤️ Любите и принимаете меня….всегда и несмотря ни на что🙏🏻”.
Тогда пытливые читатели сообразили, что виновницы горького разочарования на этом снимке нет. Осталось понять, о ком речь. Долго ждать не пришлось. На своей странице в Instagram объемным сочинением о природе дружбы поделилась Ксения Бородина, которая одно время работала с Ольгой Бузовой на “Доме-2” и слыла едва ли не ее лучшей подругой.
Сопоставив эти два поста, поклонники пришли к выводу, что Бузова обратилась к Бородиной. А та дала весьма эмоциональный ответ. “Один раз и надеюсь навсегда хочу закрыть вопрос с дружбой!!!!“ — взорвалась телеведущая с первых же строк своего послания.
“Я не сразу вижу недостатки людей, а точнее не хочу их замечать, всегда даю шанс человеку раскрыться, потому что обстоятельства бывают разные 🙌🙌🙌 иногда для этого нужно потратить даже годы, но я никогда не потерплю рядом лицемерных, лживых, предателей, перекати поле, неискренних, глупых, а самое главное людей, у которых кроме выгоды в глазах и сердце ничего нет. Пустышки!!!!“ — объяснила свою позицию Ксения.
Бородина призналась, что у нее много знакомых, коллег, партнеров и других людей, которых принято называть друзьями, однако настоящей близости с ними нет. Тем не менее она подчеркнула, что очень уважает этих людей. “Оставьте меня в покое, с темой куда мне ходить и с кем мне дружить, у меня с этим никогда не было проблем и не будет, потому что у меня есть подруги проверенные годами, с кем я останусь на всю жизнь!!!!“ — обратилась Ксения к советчикам.
Ведущая добавила, что у нее нет подруг в мире шоу-бизнеса. “Я не верю в эту дружбу и никогда не поверю в нее, наверно исключения бывают, но я не встречала. Я со многими общаюсь , но называть это дружбой, слишком громкое слово !!!“ — призналась она.
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