Известная исландская певица и актриса Бьорк рассказала, что в свое время подверглась сексуальным домогательствам со стороны датского кинорежиссера, с которым она работала. По словам Бьорк, на признание ее вдохновили рассказы женщин, к которым приставал голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
Bjork
© Scanpix

"Начав свою актерскую карьеру, я узнала, что мое унижение и роль жертвы сексуального домогательства были нормой для режиссера и сотрудников, которые содействовали этому и поощряли это. Я узнала, что режиссеры всегда и везде могут трогать и домогаться своих актрис, и в киноиндустрии это позволительно", — написала Бьорк.

Когда же певица отвергла домогательства, то, по ее словам, режиссер наказал ее, создав для Бьорк репутацию человека, с которым трудно работать. Исполнительница рассказала, что не строила для себя далеко идущих планов в кино, поэтому смогла уйти из этой отрасли и со временем восстановиться после пережитого.

За свою карьеру Бьорк снялась всего в трех художественных фильмах, при этом лишь один из них, "Танцующая в темноте", был снят датским режиссером Ларсом Фон Триером. Помимо этого, в 1994 году певица сыграла в фильме режиссера Роберта Олтмена "Высокая мода", хотя ее имя и не было упомянуто в титрах, сообщает Page Six. Эта картина была снята на принадлежащей раньше Харви Вайнштейну компанией Miramax.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился после того, как газета New York Times опубликовала материал, в котором продюсера обвинили в домогательствах к актрисам и сотрудницам киноиндустрии в обмен на помощь в карьере. После этого о приставаниях со стороны Вайнштейна рассказали сразу несколько звезд, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл. В результате продюсера уволили из основанной им компании Weinstein Company, а американская киноакадемия исключила его из своих рядов.

Сам Вайнштейн считает скандал инспирированным его собственным братом Бобом с целью получить контроль над их компанией.

Вести.Ru
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