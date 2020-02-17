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Журналисты продолжают выяснять размер пенсии российских актеров и звезд эстрады. Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох согласился в бесе со СМИ рассказать, сколько получает заслуженный артист РФ, певец и танцовщик 65-летний Борис Моисеев.
Борис Моисеев затмил Пугачеву размером пенсии
© DELFI.ua

"У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России", - приводит портал "Телепрограмма" слова Гороха. Администратор добавил, что Моисеев никогда и ни у кого ничего не просил и на свою пенсию не жалуется. Горох добавил, что артиста окружают многочисленные друзья и коллеги, которые всегда готовы ему помочь, если что-то понадобится.

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"Он живет обычной жизнью нормального человека", - также отметил директор певца.

Таким образом, Борис Моисеев оказался своеобразным лидером среди звезд сцены по размеру пенсии в 55 тыс. До этого лидером считался известный актер Станислав Садальский, который сообщил, что получает пенсию в размере 50 тыс. Обошел Моисеев и народную артистку СССР Аллу Пугачеву, пенсия которой равна 47 тыс рублям.

MK.ru
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