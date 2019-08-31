Певец Борис Моисеев распродает имущество. На этот шаг певец вынужден идти из-за отсутствия доходов от концертных выступлений. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Артист уже несколько лет не выступает. Певец перенес два инсульта и вынужден вести совершенно иной образ жизни, чем тот, к которому привык. Материальное положение исполнителя хитов "Голубая Луна" и "Дитя порока" оставляет желать лучшего.
Не так давно он продал свои шикарные апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия. Теперь, чтобы взять у певца интервью, светские хроникеры обговаривают с ним гонорар. Однако получается это с трудом, потому что артист плохо говорит.
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Время пикника! // Юрмала; июль 2019 ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ #борисмоисеев #гияэрадзе #borismoiseev
Сейчас Моисеев еле ходит, да и выглядит, мягко говоря, не лучшим образом. Он сильно поправился. По его собственному признанию, рука и верхняя губа у него остались неподвижными.
Напомним, первый инсульт произошел у Бориса в 2010 году. Состояние артиста было тяжелым. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Артист забросил йогу в 2011 году, когда почувствовал себя лучше после годичного курса реабилитации. Он снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь.
В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас Борис старается избегать любых нагрузок и большую часть времени проводит на Рижском взморье, где у него пока еще есть жилье.
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