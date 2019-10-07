Борис Моисеев после инсульта до сих пор не может вернуться к нормальной жизни

Долгое время Борис Моисеев не выпускает новый музыкальный материал и давно перестал давать концерты. Не видно его в последнее время и на публике. Различные телеграм-каналы забили тревогу, заявив об ухудшении состояния Бориса Моисеева.
Так, согласно данным канала “НеМалахов”, в окружении артиста боятся, что со звездой вновь случится инсульт, что ужасным образом скажется на здоровье музыканта. Авторы канала заявили, что Борис Моисеев слабо реагирует на речь окружающих, его движения стали вялыми.
Якобы именно поэтому знаменитость перевезли из Юрмалы в Москву. Там, как утверждается, певец проходит курс лечения. В публикации допускается вероятность того, что именно по этой причине могли быть проданы дачи Бориса Моисеева в Латвии и Подмосковье.
Подробностями состояния здоровья исполнителя поделились его представители. Бывший концертный директор звезды Виталий Фроликов, который, по данным СМИ, следит за здоровьем артиста, дал комментарий, свидетельствующий об опасениях. “Он вообще не работает последние года два или даже три. Все это связано со здоровьем”, — приводит слова Фроликова РИА ФАН. Последним официальным местом работы Моисеева считается театр песни Надежды Бабкиной, причем бывший танцор и певец не танцевал и не пел, а сидел в кассе и продавал билеты.
В свою очередь арт-директор звезды Сергей Горох сделал более оптимистичное заявление. По его словам, журналисты нарочно “делают вбросы” каждые два месяца, но в целом ситуация со здоровьем Бориса Моисеева не меняется.
“У него все в обычном режиме. А касательно проблем с речью, то это старая история, факты десятилетней давности. Так что все стабильно”, — рассказал представитель Бориса Моисеева. Он добавил, что певец встретил свой день рождения в Майами, а затем провел целый месяц у Лаймы Вайкуле, передает газета “Петербургский дневник”.
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