Борис Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких

Как сообщил источник Русской службы Би-би-си в окружении музыканта, у Гребенщикова пневмония, он находится в реанимации.

Друг музыканта режиссер Виктор Тихомиров сообщил российским СМИ, что Гребенщиков попал в реанимацию рано утром в субботу, 3 марта. По его словам, у музыканта воспаление легких.

В разговоре с "Русской службой Би-би-си" директор группы "Аквариум" Максим Ландэ подтвердил, что у Гребенщикова проблемы со здоровьем, но не стал вдаваться в подробности.

Ландэ подчеркнул, что тема здоровья музыканта является глубоко личной и призвал журналистов не беспокоить окружение Гребенщикова.

"Я бы хотел через вас обратиться к вашим коллегам и попросить их вспомнить о приличиях и перестать обрывать телефоны [семье Гребенщикова и его окружению]. Те, кого правда волнует эта тема, могут пожелать ему здоровья", - сказал он.