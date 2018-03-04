Борис Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких

Как сообщил источник Русской службы Би-би-си в окружении музыканта, у Гребенщикова пневмония, он находится в реанимации.
Друг музыканта режиссер Виктор Тихомиров сообщил российским СМИ, что Гребенщиков попал в реанимацию рано утром в субботу, 3 марта. По его словам, у музыканта воспаление легких.
В разговоре с "Русской службой Би-би-си" директор группы "Аквариум" Максим Ландэ подтвердил, что у Гребенщикова проблемы со здоровьем, но не стал вдаваться в подробности.
Ландэ подчеркнул, что тема здоровья музыканта является глубоко личной и призвал журналистов не беспокоить окружение Гребенщикова.
"Я бы хотел через вас обратиться к вашим коллегам и попросить их вспомнить о приличиях и перестать обрывать телефоны [семье Гребенщикова и его окружению]. Те, кого правда волнует эта тема, могут пожелать ему здоровья", - сказал он.
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