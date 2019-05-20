Как показало исследование, 10,7 миллиона американских работников заявили, что намерены остаться дома и вообще не пойти на работу. Еще примерно 3 миллиона заявили, что собираются опоздать, а 3,4 миллиона — что будут работать из дома, хоть обычно этого не делают.
Во время исследования 20,4 миллиона поклонников сериала рассказали, что за период выхода последнего сезона «Игры престолов» их трудоспособность значительно снизилась. Чтобы посмотреть очередную серию, некоторые устраивали себе выходной. Кроме того, 36 миллионов опрошенных обсуждали сюжет сериала в рабочее время, из-за чего тоже страдало качество выполнения их обязанностей.
Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов"
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