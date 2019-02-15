Больной Тодоренко грозит потеря груди

Регина Тодоренко, в декабре ставшая матерью, пожаловалась на лактостаз. Блогер Лена Миро, охарактеризовавшая состояние ведущей как тяжелое, заявила, что той грозит потеря груди. А всему виной, по ее мнению, желание скорее выйти из декрета.
© Фото из социальных сетей

На своей официальной странице в Instagram Регина Тодоренко призналась, что пришлось отменить съемки из-за лактостаза. "Я горю почти сутки – 38,8. Еще вчера утром у меня был упадок сил, градусник показывал 35,6, а сейчас жар, и грудь будто насаживают на шампур", – пожаловалась популярная телеведущая.

Острая на язык Лена Миро не сдержала негативных эмоций. Блогер уверена, что лактостаз у новоиспеченной матери возник из-за того, что она рано вышла из декрета. "Регину Тодоренко кормит не Влад Топалов, а ноги. Точнее рот, которым работать надо. Что делать с декретом? Сцедить молока и убежать, бросив грудничка на посторонних людей. От такого безответственного поведения у женщины случился лактостаз – застой молока", – пояснила Миро.

"Лактостаз – очень опасное и болезненное состояние. Если запустить, сиську вообще могут отрезать", – со знанием дела заявила не рожавшая Лена. Она не поленилась узнать, почему происходит застой молока, и поделилась сведениями с читателями "Живого журнала": "Если ты не кормишь по часам ребенка грудью – привет, лактостаз! Если ты убегаешь из дома, сцеживая молоко на весь день – снова привет, лактостаз!"

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Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа 😫, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён 👩‍⚕️ Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно 🤤, но тебя, конечно, не хватает! Всех с Днём Влюблённых! Будьте здоровы, любите друг друга ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница А вы сегодня тоже одна/один или с любимыми? #sareevo #сареево #отельвподмосковье #сарееворезорт #sareevoresort

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Feb 14, 2019 at 10:04am PST

Блогер призналась, что ей жаль Регину Тодоренко, но еще больше – ребенка. "Мало того, что зачат вне брака, так еще в два месяца остался на смесях! Мамина беспокойная жизнь теперь будет всю жизнь аукаться и ребенку, который не получит положенного ему питания. На смесях вырастет, на чужих руках, пока мамочка изображает примерную инстаграмную мать", – заключила Лена Миро.

Dni.ru
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