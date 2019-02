Больной Тодоренко грозит потеря груди

View this post on Instagram

Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа 😫, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён 👩‍⚕️ Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно 🤤, но тебя, конечно, не хватает! Всех с Днём Влюблённых! Будьте здоровы, любите друг друга ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница А вы сегодня тоже одна/один или с любимыми? #sareevo #сареево #отельвподмосковье #сарееворезорт #sareevoresort

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Feb 14, 2019 at 10:04am PST