На этот проект его вдохновил американский режиссер Оливер Стоун.

"Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, я хотел бы иметь возможность сыграть что-то подобное", - говорит продюсер.

Также Джохор заявил, что хотел был снимать собственное кино в России. "Я бы хотел какого-то совместного проекта между Россией и Индией. Вы знаете, что российские зрители всегда давали индийцам много любви. К примеру, Раджу Капуру. И было бы замечательно приехать и поснимать в России. Так что я бы хотел любого сотрудничества и взаимодействия с нашим кино, чтобы мы могли приехать в Россию и сделать что-то замечательное", - пояснил он.

За основу болливудский продюсер готов взять классические произведения русский литературы. "Потому что наша команда ищет сейчас новые истории и новую энергию", - отметил он.