Среди них будут 1200 человек, которые славно послужили на благо общества — их выберут представители Елизаветы II. Также на свадьбу попадут 200 сотрудников благотворительных организаций, поддерживаемых принцем Гарри и Меган Маркл, 100 учеников местных школ, 600 жителей Виндзора и 530 сотрудников, работающих в королевских владениях.

Процесс отбора будущих гостей, по сообщению Кенсингтонского дворца, начался 2 марта.