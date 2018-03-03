Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу 2640 простых жителей Великобритании, — сообщает Daily Mail.
Princas Harry ir jo išrinktoji Meghan Markle
© MEGA / Scanpix

Среди них будут 1200 человек, которые славно послужили на благо общества — их выберут представители Елизаветы II. Также на свадьбу попадут 200 сотрудников благотворительных организаций, поддерживаемых принцем Гарри и Меган Маркл, 100 учеников местных школ, 600 жителей Виндзора и 530 сотрудников, работающих в королевских владениях.

Процесс отбора будущих гостей, по сообщению Кенсингтонского дворца, начался 2 марта.

Gazeta.ru
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