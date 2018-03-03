Среди них будут 1200 человек, которые славно послужили на благо общества — их выберут представители Елизаветы II. Также на свадьбу попадут 200 сотрудников благотворительных организаций, поддерживаемых принцем Гарри и Меган Маркл, 100 учеников местных школ, 600 жителей Виндзора и 530 сотрудников, работающих в королевских владениях.
Процесс отбора будущих гостей, по сообщению Кенсингтонского дворца, начался 2 марта.
Более 2600 счастливчиков попадут на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл (1)
Принц Гарри и Меган Маркл пригласят на свадьбу 2640...
Соперница Пелагеи пролила свет на предполагаемый роман с Телегиным
На днях сборная России по хоккею вернулась из...
Назван новый исполнитель роли кота Матроскина (1)
Назван исполнитель роли кота Матроскина в новых сериях...
Дочь Маши Распутиной бесследно исчезла (2)
Старшая дочь Маши Распутиной Лидия исчезла и не выходит...
ФОТО: Серена Уильямс показала милые снимки полугодовалой дочки (5)
Американская звезда тенниса Серена Уильямс...
TOP новостей
Ученики о маэстро В.Норейке: ушла легенда (65)
В субботу скончался Виргилиюс Норейка , один из самых...
Глазами путешественника: самая большая проблема - чересчур серьезные и замкнутые жители Литвы (38)
Вальдемар Кратковски - человек, который хотел стать...
Лариса Рубальская: каждое лето я ездила отдыхать в Игналину (12)
25 марта в 19 часов в Доме Польской Культуры в Вильнюсе...
Ярмарка Казюкаса: сколько стоят рыба, хлеб, цеппелины? (30)
В Вильнюсе в разгаре ярмарка Казюкаса : здесь можно...
В Клайпеде трубы не выдержали морозов: сотни людей остались без воды (16)
Несмотря на то, что мороз в Литве сдает свои позиции,...