Пара, недавно переставшая скрывать романтические отношения, вместе отправилась отдохнуть в Европу. На снимке Собчак смотрит на собор. "На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, ацки разыгравший меня вчера, — написал Богомолов, не раскрыв сути шутки. - Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался".
8 марта Собчак и ее супруг Максим Виторган объявили, что они уже не вместе, однако остались в теплых отношениях и продолжают вместе воспитывать двухлетнего сына Платона.
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