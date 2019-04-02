Пара, недавно переставшая скрывать романтические отношения, вместе отправилась отдохнуть в Европу. На снимке Собчак смотрит на собор. "На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, ацки разыгравший меня вчера, — написал Богомолов, не раскрыв сути шутки. - Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался".

8 марта Собчак и ее супруг Максим Виторган объявили, что они уже не вместе, однако остались в теплых отношениях и продолжают вместе воспитывать двухлетнего сына Платона.