Богдан Титомир, Алена Апина и другие: в кого превратились звезды 90-х

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Богдан Титомир
Когда-то они собирали стадионы, а их песни звучали из каждого ларька. Сегодня их имена ассоциируются с лихими годами, а их хиты ставят на ретро-дискотеках. Звезды 90-х уже давно пропали со сцены, однако некоторым все же удается оставаться желанными гостями на разворотах глянцевых журналов и телешоу.
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Gazeta.ru
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