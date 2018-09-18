Богдан Титомир, Алена Апина и другие: в кого превратились звезды 90-х

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Когда-то они собирали стадионы, а их песни звучали из каждого ларька. Сегодня их имена ассоциируются с лихими годами, а их хиты ставят на ретро-дискотеках. Звезды 90-х уже давно пропали со сцены, однако некоторым все же удается оставаться желанными гостями на разворотах глянцевых журналов и телешоу.