Близкие Заворотнюк показали преследующих актрису мужчин

«Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни?», - пишут родные в специальном аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк.

Семья актрисы предложила преследователям попробовать поставить себя на их место и представить, что бы они чувствовали, если у них тяжело заболели родственники, а их покой постоянно нарушали посторонние. Близкие актрисы посоветовали охотникам за «горячими» сенсациями не зарекаться от подобных проблем со здоровьем, думая лишь о своих карьерных амбициях, поскольку «жизнь слишком непредсказуема».

«Где-то есть предел этой наглости и хамству?», - задались вопросом родственники.

Они также жестко раскритиковали методы работы некоторых сотрудников СМИ, которые хотели узнать о состоянии Анастасии Заворотнюк, предлагая медицинскому персоналу деньги за такую информацию.

Битва между семьей актрисы и СМИ продолжается. Родственники до сих пор стараются не комментировать ситуацию с болезнью Анастасии Заворотнюк, что порождает многочисленные слухи.

Например, на прошлой неделе Mash сообщил со ссылкой на свои источники, что Заворотнюк навсегда останется парализованной. В окружении артистки это утверждение опровергли, назвав его «страшилкой» и «грязью».