Близкие Заворотнюк показали преследующих актрису мужчин

«Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни?», - пишут родные в специальном аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк.
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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!
Семья актрисы предложила преследователям попробовать поставить себя на их место и представить, что бы они чувствовали, если у них тяжело заболели родственники, а их покой постоянно нарушали посторонние. Близкие актрисы посоветовали охотникам за «горячими» сенсациями не зарекаться от подобных проблем со здоровьем, думая лишь о своих карьерных амбициях, поскольку «жизнь слишком непредсказуема».
«Где-то есть предел этой наглости и хамству?», - задались вопросом родственники.
Они также жестко раскритиковали методы работы некоторых сотрудников СМИ, которые хотели узнать о состоянии Анастасии Заворотнюк, предлагая медицинскому персоналу деньги за такую информацию.
Битва между семьей актрисы и СМИ продолжается. Родственники до сих пор стараются не комментировать ситуацию с болезнью Анастасии Заворотнюк, что порождает многочисленные слухи.
Например, на прошлой неделе Mash сообщил со ссылкой на свои источники, что Заворотнюк навсегда останется парализованной. В окружении артистки это утверждение опровергли, назвав его «страшилкой» и «грязью».
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