Близкие Бари Алибасова не исключают, что продюсера могли намеренно отравить

PR-директор Вадим Горжанкин и сын продюсера Бари Алибасова допускают, что его могли отравить намеренно. Алибасов-младший заявил, что у них на студии постоянно присутствует много артистов, и здесь нужно дождаться прихода отца в сознание, чтобы снять эту версию. С этим согласен и Горжанкин.
Помимо этого, они хотят доказать вину и производителя средства для очистки труб, которое выпил Алибасов. По их мнению, упаковка "Крота" нарушает сразу два ГОСТа.
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Будут рассматриваться все версии.
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