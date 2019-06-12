Близкие Бари Алибасова не исключают, что продюсера могли намеренно отравить

Будут рассматриваться все версии.
Бари Алибасов
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PR-директор Вадим Горжанкин и сын продюсера Бари Алибасова допускают, что его могли отравить намеренно. Алибасов-младший заявил, что у них на студии постоянно присутствует много артистов, и здесь нужно дождаться прихода отца в сознание, чтобы снять эту версию. С этим согласен и Горжанкин.

Помимо этого, они хотят доказать вину и производителя средства для очистки труб, которое выпил Алибасов. По их мнению, упаковка "Крота" нарушает сразу два ГОСТа.

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