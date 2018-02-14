Битва за "Оскар". Девять лучших фильмов 2017 года

Среди претендентов – работы таких мастеров, как Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон и Гильермо дель Торо, Мартин Макдонах и Джо Райт, а также достижения Кристофера Нолана, Джордана Пила и Греты Гервиг. Затронутые в фильмах темы касаются актуальных вопросов эпохи, а также напоминают об исторически важных эпизодах. Предлагаем познакомиться с девятью лучшими, по оценке киноакадемии США, фильмами минувшего года.
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