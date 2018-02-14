Битва за "Оскар". Девять лучших фильмов 2017 года

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Зови меня своим именем
23 января в Лос-Анджелесе были объявлены имена претендентов на приз американской киноакадемии "Оскар", в том числе были названы девять фильмов, претендующих на главный приз – золотую статуэтку в категории "Лучший фильм".

Среди претендентов – работы таких мастеров, как Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон и Гильермо дель Торо, Мартин Макдонах и Джо Райт, а также достижения Кристофера Нолана, Джордана Пила и Греты Гервиг. Затронутые в фильмах темы касаются актуальных вопросов эпохи, а также напоминают об исторически важных эпизодах. Предлагаем познакомиться с девятью лучшими, по оценке киноакадемии США, фильмами минувшего года.

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Зови меня своим именем
SHOWTIME!
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