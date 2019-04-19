Лена Миро напомнила, что актер бил не только Елизавету Шевыркову, но и предыдущую жену. "Я все думала, кто же даст Маратику после развода? Неужели найдется новая дура, которая подставит живот под его кулак?" – резко высказалась блогер. Ее возмутило то, что экс-жена простила Марата Башарова и позволила вернуться на испытательный срок.
Ранее стало известно, что бывшие супруги заключили соглашение по типу брачного контракта. Марат обязался содержать семью, а Елизавета разрешила жить с ними, если он забудет об алкоголе.
"У Лизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она ведь привыкла к комфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", – отметила Лена. "Что хуже всего – у Лизы есть сын", – подчеркнула она, пояснив, что мальчик видит плохой пример.
По словам блогера, Елизавете Шевырковой придется вновь выполнять супружеские обязанности с обидевшим ее Маратом Башаровым. "Битая Лиза, вместо того чтобы пойти работать, за содержание будет давать Марату, который ее лупил", – заключила Миро.
"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене предсказали несладкую жизнь
В своем микроблоге в "Живом журнале" Лена Миро...
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